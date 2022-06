Canción: Gorillaz – «Cracker Island»

Tras haber podido disfrutar de su directo recientemente en el Primavera Sound, ahora tenemos una nueva canción de Gorillaz titulada Cracker Island, en la que cuentan con la colaboración en las voces de Thundercat.

Al respecto a esta nueva canción, 2D ha afirmado que «es genial estar de vuelta, estoy muy metido en nuestra nueva canción, me trae recuerdos aterradores y extraños de cosas que ni siquiera han ocurrido todavía».

Además, para esta nueva etapa que se abre con esta canción, la banda invita a todos los fans a unirse a The Last Cult, una especie de culto / secta / llámalo como quieras que tiene como gran líder a nada menos que Murdoc, así que no se puede esperar nada normal de ella.

Sobre Gorillaz

Gorillaz es una creación de Damon Albarn (Blur) junto al artista visual Jamie Hewlett. Hewlett es el responsable de la imagen del grupo y de los avatares de los miembros virtuales (Murdoc, 2-D, Russel y Noodle) mientras que Albarn se encarga de la música acompañado por diferentes colaboradores. El proyecto se estrenó con Gorillaz en 2001, álbum que causó sensación en todo el mundo gracias a su original fusión de hip-hop, electrónica e indie rock. Ocupado en sus múltiples actividades, Albarn retomaría Gorillaz de manera esporádica para realizar discos como Demon Days (2005), Plastic Beach (2010) o The Now Now (2018). Entre los artistas que han participado del proyecto aparecen Danger Mouse, Dan The Automator, Mos Def, Bobby Womack, Paul Simonon, De La Soul, Gruff Rhys y muchos más

Fuente: Apple Music

Discografía de Gorillaz

Gorillaz (2001)

Demon Days (2005)

Plastic Beach (2010)

The Fall (2010)

Humanz (2017)

The Now Now (2018)

Song Machine, Season One: Strange Timez (2020)

