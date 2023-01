Canción: Green Day – «Black Eyeliner» (demo inédita)

Green Day ha lanzado Nimrod XX, La reedición deluxe de su quinto álbum Nimrod para celebrar su 20º aniversario. El álbum incluye una demo inédita titulada Black Eyeliner, que luego fue reutilizada para dar forma a dos canciones distintas: Church On Sunday del álbum Warning y Kill Your Friends del álbum debut del proyecto paralelo de la banda, The Longshot.

Sobre el single

¿Qué nos cuentan sobre el single? Como os adelantábamos, Black Eyeliner es un demo inédita de Nimrod que forma parte del álbum de reedición Nimrod XX con motivo del 20º aniversario de su publicación.

¿Cómo se llaman los anteriores singles del disco? En su momento, hace 20 años, se publicaron cuatro singles del disco original: Hitchin’ A Ride, Good Riddance (Time Of Your Life), Redundant y Nice Guys Finish Last.

Sobre el disco

¿Cómo se titula? Nimrod XX

¿Cuando saldrá publicado? Ya podemos escucharlo en las principales plataformas de streaming desde el viernes 27 de enero de 2023.

¿Cuál fue su último lanzamiento antes de este trabajo? El último lanzamiento de Green Day fue Father Of All Motherfuckers en 2020.

¿Qué nos cuentan sobre el disco? Cuenta con el álbum original y 14 pistas adicionales, entre las que también podemos disfrutar de demos inéditas como You Irritate Me y Tre Polka, así como rarezas como Desensitized y versiones de canciones de los Ramones (Chain Saw) y Elvis Costello (Alison).