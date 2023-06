Canción: Grian Chatten – «Last Time Every Time Forever»

El vocalista de Fontaines DC, Grian Chatten, ha compartido su último sencillo en solitario, titulado Last Time Every Time Forever. Este tema forma parte de su próximo álbum debut en solitario, Chaos For The Fly, que será lanzado el 30 de junio a través del sello discográfico Partisan. El álbum fue producido por el colaborador de larga data de Fontaines, Dan Carey.

Un vistazo a la inspiración detrás de Last Time Every Time Forever

Según Chatten, «Last Time Every Time Forever es una vuelta débil por la 99ª vez alrededor de un pueblo infernal creado por ti mismo». El vocalista describe la canción como una experiencia donde te encuentras atrapado en una realidad desoladora y agotadora.

En una declaración de prensa, Chatten explicó: «Está plagada de gaviotas y tragaperras roncas de los años 80 y siempre rompe su propia promesa cada vez que la escuchas». Con estas palabras, el cantante nos invita a sumergirnos en una atmósfera envolvente y melancólica a través de su música.

El viaje creativo de Grian Chatten

El proceso creativo de este proyecto en solitario fue una experiencia reveladora para Chatten. Mientras caminaba por la playa de Stoney Beach una noche, tuvo una inspiración única. En sus propias palabras, dijo: «Me quedé parado allí y las olas me lo susurraron. Escuché toda la jodida cosa. Cada parte de ella, desde las progresiones de acordes hasta los arreglos de cuerdas».

El cantante también reflexionó sobre su decisión de embarcarse en un proyecto en solitario, alejándose de la dirección musical de Fontaines DC. Chatten compartió: «Conozco la dirección en la que la banda se dirige a continuación y no es a donde quiero ir con esto. Tenía un par de aspectos exagerados de mi alma que quería expresar».

La intensidad de la simplicidad

El álbum Chaos For The Fly se destaca por su enfoque íntimo y despojado. Chatten reveló que gran parte de las canciones fueron escritas solo con él y una guitarra. «Me gusta la idea de reducirlo a esos elementos», afirmó. «Esa sensación de tener la canción en la palma de tu mano, ese control de tenerla solo contigo y una guitarra. Hay una intensidad como resultado de eso».

Con su carrera musical en constante evolución, Grian Chatten demuestra su versatilidad y habilidad artística en su primer álbum en solitario. Los fans de Fontaines DC y los amantes de la música en general no querrán perderse esta nueva faceta del talentoso vocalista. El lanzamiento de Chaos For The Fly promete ser un hito en su trayectoria, llevándonos a un viaje emocional a través de la creatividad y la pasión musical de Grian Chatten.