Canción: Grouplove – «Francine»

Si hay una banda que sabe cómo transmitir buen rollo y energía positiva, esa es Grouplove. El grupo de Los Ángeles lleva más de una década regalándonos canciones llenas de vitalidad y color, que nos hacen bailar y cantar sin parar. Y ahora, nos traen una nueva dosis de alegría con su último sencillo, Francine.

Francine es una de las 11 canciones que formarán parte de su próximo álbum, I Want It All Right Now, que saldrá a la luz el 7 de julio. Se trata del primer disco que publican con Glassnote Records, el sello que también acoge a artistas como Phoenix, Mumford & Sons o CHVRCHES.

La canción es un himno veraniego que nos anima a vivir el presente y a ser nosotros mismos. La letra nos habla de Francine, una chica misteriosa que recoge flores y que nos invita a unirnos a ella. Según explica la banda, la canción empezó como un loop de batería que hizo su baterista Ben y que luego se convirtió en lo que es ahora.

El tema se acompaña de un vídeo dirigido por Isaac Deitz, quien también dirigió los vídeos de los anteriores sencillos Hello / All, lanzados a principios de este año.

Un disco fruto de la transformación

I Want It All Right Now es el fruto de un periodo de intensa transformación para Hannah Hooper y Christian Zucconi, la pareja casada que son los principales compositores y vocalistas de la banda. El disco fue producido por el ganador del Grammy John Congleton (Death Cab For Cutie, Wallows, St Vincent) y refleja el cambio de perspectiva que han experimentado tras convertirse en padres.

Grouplove tiene previsto realizar una extensa gira por Norteamérica desde julio hasta noviembre de este año, empezando en Atlanta el 6 de julio y terminando en Orlando el 19 de noviembre. Esperamos que pronto podamos disfrutar de su directo también por aquí.

Mientras tanto, os dejamos con Francine, la canción perfecta para darle la bienvenida al verano. ¿A qué esperáis para recoger flores con ella?