Canción: Haiku Hands – «Feels So Good»

Haiku Hands acaba de lanzar su último sencillo, Feels So Good, y no podemos dejar de mover los pies al ritmo de su energía contagiosa. Este tema es el tercero que se presenta de su próximo álbum Pleasure Best, que se lanzará el 1 de diciembre, tras Nunchucka y Ma Ruler.

Según la banda, Feels So Good es una canción que invita a hablar nuestra verdad en un mundo que a menudo prefiere que nos quedemos callados y obedientes. ¡Qué mensaje tan poderoso! Además, el sencillo fue producido por un equipo de expertos que han trabajado con artistas como Lizzo, T-Kay Maidza y BENEE, entre otros.

Si aún no conoces a Haiku Hands, te recomendamos que escuches su álbum debut homónimo, que fue publicado en 2020. Además, la banda lanzó una edición de lujo de este álbum en 2021, que incluye cuatro canciones adicionales, como Bye Bye y Shoot The Shot.

Haiku Hands es un grupo australiano compuesto por Beatrice Lewis y las hermanas Claire y Mie Nakazawa. Su música es una mezcla de hip-hop, electrónica y pop, y su estilo es tan único como su nombre.