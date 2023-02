Canción: Halsey – «Die 4 Me»

Halsey sorprendió a sus fans al lanzar una versión en solitario de su colaboración con Post Malone, Die 4 Me. La canción original fue incluida en el álbum de Post Malone de 2019, Hollywood’s Bleeding.

En la nueva versión, Halsey entrega su característico estilo en una parte que incluye la famosa línea «He vendido 15 millones de copias de una nota de ruptura». La cantante reveló que decidió lanzar la versión en solitario después de recibir numerosas peticiones de sus fans.

Cabe destacar que, tras una disputa con su discográfica, Halsey lanzó el sencillo independiente So Good en 2022 poco tiempo después de haber publicado su cuarto álbum If I Can’t Have Love, I Want Power en 2021.