Canción: Halsey – «So Good»

Halsey ha compartido su nueva canción So Good, precisamente el tema del que habló recientemente en redes cuando acusó a su sello, Capitol Records. de retenerlo hasta que pudieran «fingir un momento viral en TikTok».

Se trata del primer tema que Halsey publica en 2022, aunque recordemos que en enero lanzó una versión extendida su disco If I Can’t Have Love, I Want Power, que salió en 2021 bajo la producción de Trent Reznor y Atticus Ross.

Ahora, para esta nueva canción, ha trabajado con los productores Max Martin y Tobias Karlsson. Según su descripción, la canción trata sobre “el amigo que siempre estuvo ahí para mí, de quien un día me di cuenta que estaba enamorada”. Adelante…

Sobre Halsey

Más allá de sus conocidas colaboraciones con Justin Bieber o G-Eazy, las canciones de Halsey están hechas a medida para nuestro tiempo. Con una excitante y llamativa fusión de pop, electro, R&B y hip-hop, la vocalista y compositora estadounidense ha encajado a la perfección en la actualidad. Badlands (2015) o Hopeless Fountain Kingdom (2017), sus dos primeros discos, ofrecen una innovadora y pegadiza reivindicación del pop moderno a través de la influencia del rap de los 90, el indie rock o la escena electrónica.

Discografía de Halsey

Badlands (2015)

Hopeless Fountain Kingdom (2017)

Manic (2020)

If I Can't Have Love, I Want Power (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

