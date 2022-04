Canción: Harry Styles – «As it was»

Harry Styles anunció recientemente la publicación de su tercer álbum, el cual llevará por título Harry’s House y verá la luz el próximo 20 de mayo, pero antes la estrella desvela el primero de los trece cortes que darán forma al disco. Se trata de As it was, single que ha salido hoy, viernes 1 de abril.

Han pasado dos años y medio desde el lanzamiento de su anterior trabajo de estudio y, desde entonces, Styles ha participado en dos rodajes, ha estado de gira constantemente -agotando entradas allí donde recalara- y le ha dado tiempo de gestar este nuevo trabajo pero, sobre todo, durante este tiempo el británico se ha visto catapultado al estrellato global.

Gracias a Fine Line, el mundo del pop se rindió definitivamente ante uno de los mayores talentos de nuestros días y el músico de Redditch hizo historia, batiendo el récord de ventas de un artista británico en Billboard la primera semana y convirtiéndose en el primer artista masculino del Reino Unido en entrar directo al #1 de Billboard con dos álbumes consecutivos.

Harry Styles – As it was

