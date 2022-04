Canción: Hazlett – «Please Don’t Be»

El músico australiano afincado en Estocolmo Hazlett presenta su nuevo single Please Don’t Be. Una presentación que viene acompañada del anuncio, por parte del sello Nettwerk, del fichaje de este carismático músico nacido en Australia y crecido en Suecia.

Please Don’t Be es una canción profunda a la que ha visitado la desilusión y la desesperanza, pero con la magia suficiente para hacerte parte de ella. Un juego magnífico entre nostalgia y rechazo del que Hazlett habla sin pudor.

«La canción en sí es uno de los momentos más crudos de escritura que he tenido en un tiempo. Es ese sentimiento persistente de incapacidad con el que he tenido una batalla continua y las emociones descarnadas que vienen con él. Entonces todo llega a su punto álgido con la noción de algo que un amigo mío dijo una vez: ‘Es fácil ver que alguien sigue adelante, pero ver que se enamora como lo hizo de ti… eso va a escocer mucho más», cuenta el músico australiano.

Este nuevo single sigue el camino elegido por el artista, en cuanto a género musical se refiere, con un estilo enclavado en el folk de salón pero con un mensaje conmovedor que te atrapa y te hace sentir parte de esa vasta nostalgia en la que se inmersa. Un aura adictiva que ya nos hizo sentir en su EP debut Honey, Where Is My Home (Sony Music Entertainment Australia, 2017) y que arrastró hasta su último trabajo, Thundering Hopes (BLNK Music, 2020).

Con dos EP’s y una multitud de sencillos en su discografía, Hazlett todavía no nos ha regalado ningún larga duración; aunque parece ser que está trabajando actualmente en más material nuevo para su lanzamiento a través del sello Nettwerk.

¿Está tejiendo su camino hacia algo más grande? ¿Está horneando su primer LP?

Mientras esperamos la respuesta a esas preguntas, puedes entretenerte con su nuevo y desgarrador tema aquí debajo. y recuerda que lo podrás escuchar, también, en nuestras listas mensuales.

Hazlett – Please Don’t Be

Sobre Hazlett

Después de componer y tocar en varias secciones rítmicas durante la mayor parte de sus años de formación, este tímido chico de Brisbane (Australia) encontró un hogar creativo en el más lejano de los lugares, Suecia. Hazlett hizo las maletas y ahora reside en Estocolmo, donde fundió su proyecto en solitario con la ayuda de su amigo y productor Freddy Alexander.

Escribiendo con las entrañas y el corazón como un trovador de antaño y combinándolo con el moderno paisaje sonoro que baila en su cabeza, las cosas están floreciendo en su nuevo hogar encontrado en el hemisferio norte.

Hazlett ha publicado dos EP’s muy bien recibidos, ha realizado giras por Europa y Australia, y ha creado una familia muy unida de personas en las que confía en su hogar de adopción.

«Por mucho que Hazlett sea yo, creo que todo lo bueno en la vida es mejor cuando dejas que la gente entre«, explica el músico.