Canción: Hope FC – «Call Me a Lioness»

En Inglaterra, la tradición de componer canciones para apoyar a la selección nacional de fútbol siempre ha sido algo arraigado. Este año, la emoción y el fervor se han extendido a la selección femenina, que se coronó campeona de la Eurocopa en 2022. Para respaldar a estas talentosas jugadoras en su próxima participación en el Mundial de Fútbol de Australia, un grupo de destacadas artistas británicas se ha unido para crear un himno no oficial titulado Call Me A Lioness («Llámame leona»).

Call Me A Lioness es mucho más que una simple canción. Es una llamada a la unión y al orgullo, destinado a brindar a las jugadoras de la selección femenina una banda sonora que capture su pasión y empoderamiento. Este himno, compuesto e interpretada por un conjunto de 11 artistas británicas de renombre, incluyendo a Mel C de Spice Girls, Self Esteem, Ellie Rowsell de Wolf Alice, Marina Hackman y Shura, entre otras, busca unir a todos en un sentimiento de apoyo hacia las leonas futbolistas.

Como dicen sus autoes, al escuchar Call Me A Lioness, uno no puede evitar imaginarse en un animado pub, cantando con todas las fuerzas de los pulmones junto a amigos y aficionados. La canción ha sido diseñada para generar ese sentimiento de euforia y celebración, invitando a los fans ingleses a corear su letra pegadiza mientras expresan su apoyo a las talentosas futbolistas inglesas.

Además, este himno va más allá de su impacto en el presente. Todos los beneficios generados por Call Me A Lioness serán donados a organizaciones que apoyan el fútbol femenino de base. Con esta iniciativa, los artistas involucrados están contribuyendo al crecimiento y desarrollo del fútbol femenino en su país, brindando oportunidades a las generaciones venideras y fomentando una mayor igualdad en este deporte.

¡Únete a esta oda a la pasión por el futbol femenino con Call Me A Lioness!