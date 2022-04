Canción: Horsegirl – «World Of Pots And Pans»

Horsegirl han publicado World Of Pots And Pans, el segundo sencillo de su próximo debut Versions Of Modern Performance, que se publicará el 3 de junio a través de Matador Records.

Se trata del segundo single que escuchamos tras Anti-glory, y que nos definen así: «Es la primera canción de amor que hemos escrito, o lo más parecido a ella. Lo escribimos en el sótano de Penélope mientras nos preparábamos para salir para nuestra primera gira. La letra, inspirada en la mala interpretación de una letra de Television Personalities, imagina un romance (posiblemente no correspondido) que se desarrolla a través de referencias a Tall Dwarfs, Belle & Sebastian y The Pastels».

Horsegirl – World Of Pots And Pans

Tracklist de Versions Of Modern Performance

1. ‘Anti-glory’

2. ‘Beautiful Song’

3. ‘Live and Ski’

4. ‘Bog Bog 1’

5. ‘Dirtbag Transformation (Still Dirty)’

6. ‘The Fall Of Horsegirl’

7. ‘Electrolocation 2’

8. ‘Option 8’

9. ‘World Of Pots And Pans’

10. ‘The Guitar Is Dead 3’

11. ‘Homage To Birdnoculars’

12. ‘Billy’

