Canción: Hot Chip – «Eleanor»

Hot Chip presentan Eleanor, el segundo sencillo del que será el octavo álbum de su carrera, Freakout/Release, y que saldrá el 19 de agosto.

Sobre la canción, Alexis Taylor explica que «trata del mundo que se estrella contra ti, de las olas que chocan contra ti, del dolor que todo lo abarca, y de cómo tienes que atravesarlo. Los versos tratan sobre la separación cuando las familias se dividen en contra de su voluntad. Se trata de amigos fuertes. También se trata de Samuel Beckett llevando a Andre The Giant a la escuela, y de cómo Beckett debe haber aprendido mucho de la sabiduría de Andre».

Asimismo, Joe Goddard describe cómo fue la creación del álbum: «De una manera natural, sin demasiada discusión o un gran plan», mientras que Al Doyle nos da más información sobre los nuevos temas. «Estos temas suenan como canciones pop consumadas, pero solo éramos nosotros haciendo música en una habitación. Son momentos que hacen de testimonio de cómo nos hemos desarrollado como compositores y músicos».

Freakout/Release es otro punto culminante vertiginoso en una carrera de varias décadas que ha visto a Hot Chip continuar innovando y desarrollando un canto rico y resonante. Escrito y grabado en el nuevo estudio Relax & Enjoy de la banda en el este de Londres, un espacio creativo que Al Doyle comenzó a construir a partir de 2019, que se convirtió en la sede ideal para establecer el sonido animado de banda completa del álbum y marca la primera vez que Hot Chip comenzó a trabajar en un nuevo disco todos juntos y los reunió en la misma habitación por primera vez después de su última gira.

Recuerda, además, que les tendremos en directo en España hoy mismo, 8 de julio, en Cruïlla Barcelona, y el próximo 2 de septiembre en el Festival Cala Mijas, Málaga.

Sobre Hot Chip

Naturales de Londres y formados alrededor de talentos como Alexis Taylor y Joe Goddard, Hot Chip saltó a la fama en 2000 con el lanzamiento de su álbum lo-fi, México. El álbum autopublicado en 2002, Sanfrandisco E-Pee, mostró la incursión de la banda en sonidos más alegres. El grupo firmó con el venerado sello discográfico de Nueva York DFA en 2005 y publicó el EP Over and Over, así como su excelente trabajo en 2006, The Warning. En 2007 el sencillo Ready for the Floor anunció la llegada de Made in the Dark, que introdujo algunos de los grooves más centrados y las melodías más pop de la banda hasta la fecha. One Life Stand, más suave, siguió en 2010, tras lo que hemos disfrutado también de In Our Heads (2012), Why Make Sense? (2015) y A Bath Full of Ecstasy (2019).

Fuente: Apple Music

Discografía de Hot Chip

Coming on Strong (2004)

The Warning (2006)

Made in the Dark (2008)

One Life Stand (2010)

In Our Heads (2012)

Why Make Sense? (2015)

A Bath Full of Ecstasy (2019)

Freakout/Release (2022)

