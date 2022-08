Canción: Hot Chip – «Freakout/Release»

Hot Chip ha compartido el tercer corte de su próximo nuevo álbum Freakout/Release, que se publicará el 19 de agosto, tras estrenarnos previamente los singles Eleanor y Down.

La homónima Freakout/Release se parece más a su brillante versión de Sabotage de Beastie Boys, que es lo que inició el proceso de escritura del nuevo LP. En la nueva canción, el quinteto usa vocoders distorsionados, guitarras crujientes y percusión para aprovechar esa energía en vivo irrepetible.

Hablando de la canción, Alexis Taylor afirma que «Freakout/Release trata sobre la energía reprimida y la necesidad de liberarse y escapar. También se trata de darle sentido a la música y, a veces, estar atormentado por aquello en lo que te enfocas: la música nunca deja mi cabeza por un segundo, lo que suele ser una buena sensación, pero a veces también puede resultar claustrofóbico. También se trata de encontrar tu lugar en relación con la música y la interpretación. El riff debería sentirse brutal, tonto y elemental, y Joe estaba pensando en Seven Nation Army y en la simplicidad de ese cambio de silencio a ruidoso y de ida y vuelta».

Freakout/Release es otro punto culminante vertiginoso en una carrera de varias décadas que ha visto a Hot Chip continuar innovando y desarrollando un canto rico y resonante. Escrito y grabado en el nuevo estudio Relax & Enjoy de la banda en el este de Londres, explora emociones más oscuras que los álbumes anteriores de Hot Chip, basándose en lo personal y lo político para trazar las formas en que las personas sobreviven incluso en medio de luchas inamovibles. «Vivíamos en un período en el que era muy fácil sentir que las personas perdían el control de sus vidas de diferentes maneras», explica Goddard. «Hay una oscuridad que recorre muchas de esas pistas».

Sobre Hot Chip

Naturales de Londres y formados alrededor de talentos como Alexis Taylor y Joe Goddard, Hot Chip saltó a la fama en 2000 con el lanzamiento de su álbum lo-fi, México. El álbum autopublicado en 2002, Sanfrandisco E-Pee, mostró la incursión de la banda en sonidos más alegres. El grupo firmó con el venerado sello discográfico de Nueva York DFA en 2005 y publicó el EP Over and Over, así como su excelente trabajo en 2006, The Warning. En 2007 el sencillo Ready for the Floor anunció la llegada de Made in the Dark, que introdujo algunos de los grooves más centrados y las melodías más pop de la banda hasta la fecha. One Life Stand, más suave, siguió en 2010, tras lo que hemos disfrutado también de In Our Heads (2012), Why Make Sense? (2015) y A Bath Full of Ecstasy (2019).

Fuente: Apple Music

Discografía de Hot Chip

Coming on Strong (2004)

The Warning (2006)

Made in the Dark (2008)

One Life Stand (2010)

In Our Heads (2012)

Why Make Sense? (2015)

A Bath Full of Ecstasy (2019)

Freakout/Release (2022)

