Canción: Iceage – «All the Junk on the Outskirts»

Iceage ha publicado una nueva canción titulada All the Junk on the Outskirts, originalmente compuesta durante sus sesiones de grabación de Beyondless, su disco de 2018, pero que no habían recuperado y dado una vuelta en el estudio oficialmente hasta este año.

«Considero que este es uno de los mejores cortes de las sesiones de Beyondless, pero terminó siendo un tema inadaptado que no encajaba del todo con las otras canciones mientras armábamos la lista de canciones final», dijo el cantante Elias Bender Rønnenfelt.

Mientras tanto, la banda sigue de gira presentando las canciones de su último trabajo, Seek Shelter, publicado el año pasado.

Iceage – All the Junk on the Outskirts

