Canción: Icona Pop – «Shit We Do For Love»

El dúo sueco Icona Pop, conocido por su éxito mundial I Love It, nos habla las locuras que hacemos por amor en su nuevo single titulado Shit We Do For Love, que sirve como segundo adelanto de su esperado segundo álbum de estudio, del que aún no se conocen más detalles.

La canción es un himno bailable y electrizante, que habla de las cosas que hacemos por amor, por muy locas o enfermizas que sean. La letra dice cosas como «quiero tocar tu corazón y aplastarlo en mis manos» o «te quiero tanto que me duele».

El tema fue creado durante una sesión de estudio con su amiga y colaboradora habitual Hanna Yaeger, con quien ya habían trabajado en canciones como Feels In My Body o Next Mistake.

Icona Pop es un dúo formado por Caroline Hjelt y Aino Jawo, que debutaron en 2012 con su primer álbum Icona Pop, que incluía el hit I Love It. Desde entonces, han colaborado con artistas como Charli XCX, Tiësto o Zara Larsson, y han actuado en festivales como Coachella o Lollapalooza.

Shit We Do For Love ya está disponible para descargar y escuchar en las principales plataformas musicales. ¿A qué esperas para darle al play y bailar con Icona Pop?