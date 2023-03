Canción: Indigo De Souza – «Smog»

La cantautora estadounidense Indigo De Souza ha lanzado una nueva canción titulada Smog, que forma parte de su próximo álbum All of This Will End, que saldrá a la venta el 28 de abril bajo el sello Saddle Creek. La canción fue escrita durante el pico de la pandemia, cuando De Souza vivía sola «en una calle sin salida rodeada de vecinos cortando el césped». La canción y el video reflejan el extraño momento y los sentimientos de ansiedad, alegría y desesperanza que experimentó la artista.

En un comunicado de prensa, De Souza compartió una declaración sobre Smog y cómo fue la experiencia: «Recuerdo haber escrito esta canción durante el pico de la pandemia. Vivía sola en una calle sin salida rodeada de vecinos que aparentemente siempre estaban cortando el césped. Recuerdo tener mucha ansiedad durante el día, navegando por la recién incómoda e incierta experiencia de hacer cualquier cosa mientras la mitad del mundo se volvía loco. Estaba en un estado emocional que era una mezcla entre una alegría delirante y una agotadora desesperanza. Todo parecía desconocido y distante. Smog trata principalmente sobre ese extraño tiempo y cómo lo viví allí en mi casa, sola. Cuando el vecindario estaba dormido, y todos los cortacéspedes se detuvieron, me sentí libre de hacer cualquier cosa y cantar cualquier cosa que quisiera. Fue mi primera vez viviendo sola. Me acercó mucho más a mí misma».

All of This Will End es el tercer álbum de estudio de Indigo De Souza, después de I Love My Mom (2018) y Any Shape You Take (2021). Smog es el segundo single de adelanto del álbum, tras Younger & Dumber, y viene acompañado de un video dirigido por la propia De Souza, en el que destaca la oportunidad de vivir con intención y fomentar la comunidad, algo que De Souza valora mucho.

«Quería hacer algo que se sintiera como uno de esos sueños donde vas pasando por movimientos cotidianos de la vida, y luego te das cuenta de que estás soñando porque algo completamente fuera de lo común rompe tu realidad. Eso es más o menos lo que me pareció la pandemia. Como si toda mi vida hubiera estado moviéndome a través de este rígido sistema social que se sentía realmente injusto e innatural, y cuando todo se derrumbó repentinamente me di cuenta de que todas las estructuras en las que me habían colocado eran inventadas. No eran tan poderosas como pensaba. Pero lo que sí me parece poderoso es la oportunidad de llenar la vida con intención, de fomentar la comunidad, de crecer y aprender de la naturaleza, y unos de otros», asegura.