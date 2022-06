Canción: Inhaler – «These Are The Days»

These Are The Days es el título de la nueva canción de los irlandeses Inhaler, que de este modo nos regalan un tema inédito después de que el año pasado lanzasen su segundo disco It Won’t Always Be Like This.

Si habías estado atento a las redes sociales de la banda en las últimas semanas, más o menos ya tenías claro que este single estaba al caer, ya que habían ido compartiendo fotos en el estudio acompañadas de la fecha del 10 de junio.

Un nuevo aperitivo de la prometedora carrera de los jóvenes irlandeses, liderados como ya sabéis por el hijo de Bono, el cantante de U2, y que estarán en varios festivales este verano (Bilbao BBK o Cala Mijas entre otros) y acompañarán a Arctic Monkeys en su proxima gira por Europa, lo que seguro les abrirá a un público nuevo.

Sobre Inhaler

Procedentes de Dublín, Inhaler son una banda de cuatro integrantes que se conocieron cuando aún estaban en la escuela. Rápidamente se dieron cuenta de que su amor por las líneas de bajo sucias, los ritmos fuertes y las melodías contagiosas infundidas con paisajes sonoros psicodélicos superaba con creces su interés por el teorema de Pitágoras, e=mc², El mercader de Venecia o Ulises. Su futuro estaría definido por el misterio, la magia y los placeres desconocidos contenidos en los surcos de las colecciones de vinilo de sus padres en lugar de las páginas de cualquier libro de texto roto y andrajoso con Robert Keating en el bajo, Ryan McMahon en la batería, Josh Jenkinson en la guitarra y Elijah Hewson en la voz y el ritmo.

2021.

Discografía de Inhaler

It Won't Always Be Like This (2021)

