Canción: Interpol – «Fables»

Ya hay ganas de que llegue el nuevo disco de Interpol, The Other Side of Make-Believe, que saldrá el 15 de julio a través de Matador, y ahora nos llega un nuevo aperitivo, el single Fables.

Según su líder y cantante Paul Banks, «es una canción con una voz alegre con letras optimistas y un ritmo de batería que evoca el R&B clásico con un guiño a la época dorada del hip hop. Es un tema perfecto para el verano y una pieza musical de la que estamos particularmente orgullosos».

Tras Toni and Something Changed, es hora de seguir descubriendo el esperado séptimo disco de los neoyorquinos.

Interpol – Fables

Tracklist de The Other Side of Make-Believe

01 Toni

02 Fables

03 Into the Night

04 Mr Credit

05 Something Changed

06 Renegade Hearts

07 Passenger

08 Greenwich

09 Gran Hotel

10 Big Shot City

11 Go Easy (Palermo)

Sobre Interpol

Además de liderar junto a The Strokes y the Yeah Yeah Yeahs la movida de retro-rock neoyorquino de comienzos del nuevo milenio, Interpol también tuvo un rol importante en la regeneración del post-punk que se extendería hasta la década siguiente. El aclamado debut Turn on the Bright Lights (2002) ya poseía todos los elementos característicos del grupo: guitarras angulares, la obvia influencia de bandas como Joy Division o The Chameleons, y la glamorosa e inquietante voz de barítono de Paul Banks. La notable consistencia estilística de la banda, plasmada en excelentes discos como Antics (2004) o El Pintor (2014), le permitió sobrellevar con relativa facilidad cambios de modas e integrantes. Marauder, el sexto álbum del grupo lanzado en 2018, confirmaba la vigencia de Interpol. En 2022, saldrá su nuevo disco The Other Side of Make-Believe.

Fuente: Apple Music / Wikipedia

Discografía de Interpol

Turn On the Bright Lights (2002)

Antics (2004)

Our Love to Admire (2007)

Interpol (2010)

El Pintor (2014)

Marauder (2018)

The Other Side of Make-Believe (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!