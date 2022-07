Canción: Interpol – «Gran Hotel»

A solo unos días de estrenar su séptimo disco titulado The Other Side Of Make-Believe, el grupo de Nueva York nos sorprende con la canción Gran Hotel, que acabas de poder escuchar. De esta forma, Interpol nos cuenta una historia de duelo y pérdida.

Paul Banks, vocalista, comentó en un comunicado de prensa que «la letra de Gran Hotel cuenta una historia de duelo y sufrimiento, de alguien que procesa una pérdida».

En cuanto al video oficial -estrenado en Facebook, puedes verlo dando clic aquí– comentó que «al trabajar con un fantástico equipo de cámaras y con la ayuda de dos talentosos actores; Malia creó un poderoso video que nos lleva a los eventos de esa pérdida. Es una obra de arte llena de ambiente y color de la que estamos orgullosos de compartir».

Os recordamos que este 15 de julio se estrena The Other Side Of Make-Believe, que según los comentarios de la banda, será distinto a sus trabajos anteriores ya que tiene cierto toque de optimismo, prefiriendo dejar a un lado todas las malas sensaciones que hemos vivido durante la pandemia.

Sobre Interpol

Además de liderar junto a The Strokes y the Yeah Yeah Yeahs la movida de retro-rock neoyorquino de comienzos del nuevo milenio, Interpol también tuvo un rol importante en la regeneración del post-punk que se extendería hasta la década siguiente. El aclamado debut Turn on the Bright Lights (2002) ya poseía todos los elementos característicos del grupo: guitarras angulares, la obvia influencia de bandas como Joy Division o The Chameleons, y la glamorosa e inquietante voz de barítono de Paul Banks. La notable consistencia estilística de la banda, plasmada en excelentes discos como Antics (2004) o El Pintor (2014), le permitió sobrellevar con relativa facilidad cambios de modas e integrantes. Marauder, el sexto álbum del grupo lanzado en 2018, confirmaba la vigencia de Interpol. En 2022, saldrá su nuevo disco The Other Side of Make-Believe.

Fuente: Apple Music / Wikipedia

Discografía de Interpol

Turn On the Bright Lights (2002)

Antics (2004)

Our Love to Admire (2007)

Interpol (2010)

El Pintor (2014)

Marauder (2018)

The Other Side of Make-Believe (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!