Canción: Interpol – «Something Changed»

Interpol han compartido Something Changed, segundo adelanto de su próximo álbum, The Other Side Of Make-Believe, séptimo de su discografía y que saldrá a la venta el próximo 15 de julio.

Tras estrenar Toni hace unos días, llega este nuevo videoclip en el que, bajo la dirección de Van Alpert, continúan y ponen fin a la historia que allí iniciaron.

«En Something Changed, la segunda parte de nuestro cortometraje con Van Alpert, la realidad y el ensueño convergen y nuestros dos personajes principales se encuentran en una especie de estado de sueño, siendo perseguidos inexorablemente por una figura siniestra (interpretada por mí mismo). Las vidas de los tres están entrelazados en una nebulosa de miedo, retribución, deseo y desafío. ¿Quién recibirá su merecido?», nos cuenta Paul Banks sobre el vídeo.

Interpol – Something Changed

Sobre Interpol

Además de liderar junto a The Strokes y the Yeah Yeah Yeahs la movida de retro-rock neoyorquino de comienzos del nuevo milenio, Interpol también tuvo un rol importante en la regeneración del post-punk que se extendería hasta la década siguiente. El aclamado debut Turn on the Bright Lights (2002) ya poseía todos los elementos característicos del grupo: guitarras angulares, la obvia influencia de bandas como Joy Division o The Chameleons, y la glamorosa e inquietante voz de barítono de Paul Banks. La notable consistencia estilística de la banda, plasmada en excelentes discos como Antics (2004) o El Pintor (2014), le permitió sobrellevar con relativa facilidad cambios de modas e integrantes. Marauder, el sexto álbum del grupo lanzado en 2018, confirmaba la vigencia de Interpol.

Descubre algunos de sus mayores éxitos

