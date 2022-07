Canción: Jake La Botz – ‘Hope The Sunshine’

El cantante y actor norteamericano Jake La Botz ha lanzado un nuevo single, Hope The Sunshine, perteneciente a su próxima colección de canciones de nombre Hair On Fire. Este nuevo álbum verá la luz el 9 de septiembre de este año empujado por El Music Records / Hair On Fire Records.

Hope The Sunshine está arropada por un videoclip de Jake en primer plano con unas imágenes superpuestas, un tanto tenebrosas, dicho sea de paso. El director del cortometraje, Joe D’Augustine, explica la idea en un comunicado: «Cuando escuché la hermosa canción de Jake, se me ocurrieron muchas ideas. Una era algo que había dicho Lionel Ziprin. Era un místico y poeta judío que vivía en el Lower East Side de Nueva York, que dijo que los espíritus del aire se sintieron atraídos por la música eléctrica de los años 60 y bajaron a la Tierra; eso siempre me intrigó. También recordé las películas subterráneas que había visto en Nueva York de un cineasta llamado Harry Smith que solía visitar en el Chelsea Hotel. Hay varias referencias a su trabajo en esta pieza, así como un homenaje a L’Etoile de Mer de Man Ray, y otras imágenes imborrables de mis exploraciones juveniles del arte y el cine».

Hope The Sunshine

Este nuevo sencillo que comparte La Botz es el último desgrane de su próximo disco, Hair On Fire, el cual ya tiene tres adelantos más en la calle. El primero en salir fue I Don’t Want It, le sigue First McDonell’s on the Moon y el homónimo al álbum Hair On Fire. Todos ellos son canciones preciosas y con una chispa picante que solo sabe poner Jake La Botz.

Pero Jake afirma que «esta canción es muy literal, para mí» y comenta que «es una oración directamente a la luz. Tener la sensación de que siempre está cerca tratando de entrar. Que solo necesitamos llamarla, pidiendo que nos alcance en esta era oscura en la que estamos viviendo. Para traer el calor de compasión hacia todos nosotros, para mostrarnos el camino a seguir para salir de la oscuridad que nosotros mismos provocamos», desvela La Botz.

Después de escuchar estos avances del disco, solo nos queda esperar, impacientes, la llegada del 9 de septiembre para saborear todo el contenido de Hair On Fire. Desde la batería de Alex Hall (JD McPherson, Neko Case), hasta el bajo de Beau Sample (Pokey LaFarge, Cactus Blossoms) o la guitarra de Scott Ligon. Todos forman parte de la nueva colección de canciones del estadounidense Jake La Botz.

Sobre Jake La Botz

Jake La Botz es un cantante y actor nacido en la ciudad estadounidense de Chicago, el 23 de noviembre de 1968. Sigue la senda del budismo y es profesor de meditación, oficio que también ha impartido en una cárcel de Georgia (EEUU). Su otro amor, la música, tiene clara tendencia a mostrar su visión del mundo, teniendo en cuenta su forma de vida basada en la meditación y el budismo. En ese estado de paz se mantienen los estilos en los que basa su música (el góspel y el blues aprendido en las calles de Chicago) rabiosamente fresca y melódica.

Extrovertido y amistoso pese a su clara fama, en ocasiones llega a practicar meditación con los fans de su música. O lo que es lo mismo, de sus 8 álbumes de estudio que cuenta su discografía. Desde el primero, Original Soundtrack To My Nightmare (Bernie Larsen/Spinout Records, 2000) hasta They’re Coming For Me (Hi-Style Records, 2019), su último disco ya publicado.

Su discografía bien se merece los elogios del público y de la crítica internacional. Las alabanzas provienen de la Rolling Stone, World Cafe, No Depression, Folk Alley, Atwood Magazine, American Songwriter, PopMatters, Glide, Bluegrass Situation, entre otros.

Sus conciertos cuentan con cierto aire de misticismo y mucha cercanía con el público. En América del Norte serán testigos este verano gracias a su gira ya anunciada. Os dejamos las fechas a continuación: