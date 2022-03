Canción: James Bay – «Give Me The Reason»

James Bay ha compartido Give Me The Reason, el primer single del que será su tercer álbum, del que aún no se conocen detalles específicos.

Cuatro años después de que llegase su anterior trabajo Electric Light en 2008, Bay vuelve con este tema que define como «una aventura larga y sinuosa en la que cada momento valió la pena».

Asimismo, en declaraciones anteriores, había afirmado que «es una canción sobre ver que el sol se pone en una relación, pero creer que no tiene que ser el final. Se trata de creer que todavía hay una posibilidad de que puedas hacer que funcione».

James Bay – Give Me The Reason

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!