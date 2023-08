Canción: James Bay – “Goodbye Never Felt So Bad”

James Bay, el cantautor y guitarrista británico, ha lanzado un nuevo sencillo titulado Goodbye Never Felt So Bad que supone el primer material nuevo de Bay desde su álbum de 2022 titulado Leap.

Producida por Gabe Simon y coescrita con Plested (Lewis Capaldi, Dean Lewis), Goodbye Never Felt So Bad se presenta como una canción épica que explora las emociones de decir adiós. Según Bay, la canción trata sobre «lo loco que puede sentirse decir adiós». La letra incluye letras como «Goodbye never felt so bad / Show me your smile, mine’s got a crack in it» / «Decir adiós nunca se sintió tan mal / Muéstrame tu sonrisa, la mía tiene una grieta».

Por el momento, no hay video musical oficial para Goodbye Never Felt So Bad. Sin embargo, Bay ha compartido un avance en sus redes sociales que muestra imágenes de él interpretando la canción en un estudio.

Bay aún no ha anunciado la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, pero ha confirmado que Goodbye Never Felt So Bad estará incluidaen él. En una entrevista con NME, Bay mencionó que el álbum es «una colección de canciones en las que he estado trabajando durante un tiempo» y que está «realmente emocionado por compartirlas con el mundo».

http://www.youtube.com/watch?v=03fMheG7ZDE