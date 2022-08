Canción: Jamie Bower – «I Am»

El talento musical del reparto de Stranger Things parece inagotable. Ahora es el turno de Jamie Bower, quien hace el papel del malo malísimo de la cuarta temporada de la serie, y que ahora nos presenta su nuevo single I Am.

Además, cuenta con un videoclip con numerosas referencias a la muerte y la religión que ha sido dirigido por los hermanos Vicente y Fernando Cordero.

Bower, que antes era el líder y cantante de la banda punk Counterfeit, llega presentando su debut en solitario desde el pasado mes de abril con Crow, al que han seguido canciones como Run On (junto a King Sugar) y Devil In Me.