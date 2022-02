Canción: Jana Rush – «Lonely» (ft. DJ Paypal)

La productora de Chicago Jana Rush ha anunciado un nuevo mini-álbum llamado Dark Humor, que saldrá el 25 de marzo a través de Planet Mu. Por el momento, ya podemos escuchar Lonely, primer adelanto, y en el que colabora con DJ Paypal.

Dark Humor llega tan solo unos meses después de que Rush lanzase su LP Painful Enlightenment en 2021.

Jana Rush – Lonely (ft. DJ Paypal)

Tracklist de Dark Humor

01 Suicidal Ideation (Aural Hallucinations Mix)

02 Don’t Want No Dick

03 Break It Remix

04 Lonely [ft. DJ Paypal]

05 Unk

06 Clown

07 Make Bitches Cum

Portada de Dark Humor

