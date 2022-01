Canción: Jarvis Cocker & Gustavo Santaolalla – “This House Is…”

Recientemente, Netflix estrenó una nueva serie de animación, The House, para la que han contado con la colaboración, en la banda sonora, de Jarvis Cocker junto al compositor principal de la misma, Gustavo Santaolalla.

Sobre la canción

Título: This House Is…

Incluida en: La banda sonora de The House

Sobre la canción: Suena al final de cada episodio, con los créditos finales. Y como curiosidad, también podrás encontrar la voz de Cocker en una de las ratas que protagonizan la serie, siempre que lo escuches en versión original, claro.

Jarvis Cocker & Gustavo Santaolalla – This House Is…

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

Sobre Jarvis Cocker

Jarvis Cocker fue el pilar de Pulp, con quienes publicó siete discos entre 1983 y 2001. Entre ellos está Different Class, considerado por medios como NME como uno de los discos más importantes de todos los tiempos. Gracias a su peculiar manera de enfrentarse al arte escénico y atinar con los himnos, destacó como precursor del Brit Pop, pero gracias a su elegancia e intuición consiguió sobrevolarlo para volver atemporal su propuesta mucho más allá de sus contemporáneos y emprender una carrera sin corsés ni etiquetas. Como mente inquieta y creadora que es Jarvis Cocker, ha llegado el momento de algo nuevo y totalmente diferente, actualmente destacando con su proyecto JARV IS, por un lado, y con un disco de versiones de clásicos del pop francés surgido a partir de la canción que ha grabado para la banda sonora de The French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson.

Fuente: Tomavistas Festival

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.