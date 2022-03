Canción: Jenny Hval – «Freedom»

Jenny Hval ha compartido Freedom, un nuevo adelanto de su próximo álbum Classic Objects, que será el primero en 4AD y saldrá publicado este viernes 11 de marzo.

Además de la canción, Hval ha estrenado el videoclip que lo acompaña, para el que ha contado con la colaboración de Annie Bielski y Jenny Berger Myhre.

Pero antes de verlo, vamos a ver qué cuenta Hval sobre esta nueva canción. «No sé qué es la libertad. Esta canción tampoco. Las letras son grandilocuentes y tontas, como si estuvieran escritas por un generador de canciones folklóricas políticas. No obstante, la canción era necesaria en mi disco: necesitaba algo breve y dulce después de una serie de largas reflexiones en capas.

Me imagino que se canta en un tribunal o en el parlamento cuando el debate se vuelve demasiado acalorado y todos necesitan un descanso. En este momento imaginado, todos cantan al unísono.

Esta es la única forma en que puedo describir Freedom: como una especie de performance que rompe la estructura, el lenguaje y la ambivalencia del resto del disco. Por sí solo, parece extrañamente claro y puro. Realmente no puedo defenderlo. O tal vez soy yo mismo a quien no puedo defender. La canción es necesaria. Simplemente me recuerda el hecho de que no lo soy».

Después de esta presentación, solamente nos queda descubrir este Freedom.

Jenny Hval – Freedom

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!