Canción: Jessie Buckley & Bernard Butler – «Seven Red Rose Tattoos»

Jessie Buckley, la joven actriz conocida por sus papeles en I’m Thinking of Ending Things o The Lost Daughter, y el mítico guitarrista de Suede Bernard Butler, presentan su nueva canción Seven Red Rose Tattoos, con la que siguen presentando su disco conjunto debut For All Our Days That Tear The Heart, que saldrá a la venta el 10 de junio en EMI Records.

Hasta el momento, ya habíamos empezado a descubrirlo con The Eagle & The Dove, y ahora recibimos esta nueva joya acompañada de un videoclip dirigido por Harvey Pearson.

Jessie Buckley & Bernard Butler – Seven Red Rose Tattoos

Tracklist de Jessie Buckley & Bernard Butler – For All Our Days That Tear The Heart

01 “The Eagle & The Dove”

02 “For All Our Days That Tear The Heart”

03 “20 Years A-Growing”

04 “Babylon Days”

05 “Seven Red Rose Tattoos”

06 “Footnotes On The Map”

07 “We’ve Run The Distance”

08 “We Haven’t Spoke About The Weather”

09 “Beautiful Regret”

10 “I Cried Your Tears”

11 “Shallow The Water”

12 “Catch The Dust”

