Canción: Jessie Ware – «Begin Again»

La cantante británica Jessie Ware ha compartido el vídeo de su nuevo single Begin Again, que forma parte de su próximo álbum That! Feels Good!, que saldrá a la venta el 28 de abril. El vídeo, dirigido por Charlie Di Placido, muestra a Ware en un espacio oscuro rodeada de bailarines y en un escenario con un fondo de terciopelo rojo.

Sobre Begin Again

Sobre el single: “Begin Again es donde empezó este álbum. En una tarde miserable durante el confinamiento, James Ford [productor de Arctic Monkeys] conectó por zoom con Shungudzo y Danny Parker en Los Ángeles. Ellos acababan de despertarse, ya era de noche en Londres. Frustrados pero completamente concentrados, nos pusimos a escribir de una forma nueva y antinatural por internet”, explica.

“Soñábamos con el contacto humano, escapadas a Brasil, cuerpos de playa, romances vacacionales, ¡todo! Me encanta esta canción y estoy muy emocionada de que la escuchéis, de que escuchéis la preciosa producción de James y los vientos de Kokoroko, es la canción que sabía que quería hacer en cuanto terminé Remember Where You Are”, añade.

Sobre That! Feels Good!

Fecha de publicación: 28 de abril

Sello que lo publicará: EMI

Anteriores singles: Free Yourself y Pearls

Tracklist del disco

That! Feels Good!

Free Yourself

Pearls

Hello Love

Begin Again

Beautiful People

Freak Me Now

Shake the Bottle

Lightning

These Lips