Canción: Jessie Ware – «Free Yourself»

Free Yourself es el título del nuevo single de Jessie Ware, y primero que lanza desde que reeditase su disco What’s Your Pleasure? el año pasado.

Compuesta con Coffee Clarence JR y el productor británico Stuart Price, pretende ser la primera muestra de lo que será su quinto disco, para el que aún no tenemos fecha. «Free Yourself es el comienzo de una nueva era para mí. Tengo muchas ganas de que todo el mundo pueda disfrutar esta canción en el final del verano, puedan bailar, lo hagan sin inhibiciones y sintiéndose alegres porque es como me he sentido recientemente tras poder salir de gira de nuevo y cantar ante mi público. ¡Disfruta de la vida y libérate!», asegura Ware.

Una vez presentada esta nueva era, esperamos tener nuevas noticias de la cantante muy pronto, y por qué no, confirmación oficial de un nuevo trabajo.