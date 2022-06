Canción: Jimmy Eat World – «Something Loud»

Jimmy Eat World ha compartido una nueva canción llamada Something Loud que supone el primer tema inéditos de la banda desde Love Never, que se publicó en 2019 y apareció en el álbum Surviving.

Inspirada por el sentimiento de emoción que produjo el anuncio del festival When We Were Young, que tendrá lugar en Las Vegas este octubre, la canción viene acompañada de un videoclip codirigido por la banda y Austin Gavin.

Durante el video, vemos a la banda en el estudio en blanco y negro, mientras que la escena final rinde homenaje a su difunto amigo Mike Gill, quien codirigió el video de 555 en 2019.

