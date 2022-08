Canción: John Cale – «Night Crawling»

Estos días estamos teniendo bastantes noticias de leyendas de la música. Si ayer sabíamos que Ringo Starr va a lanzar un nuevo EP a sus 82 años, hoy tenemos nueva canción y videoclip animado John Cale, uno de los fundadores de la legendaria The Velvet Underground. Se titula Night Crawling y hace referencias a sus vivencias en la década de los 70 junto a David Bowie en Nueva York.

«La canción hace referencia a un periodo a finales de los 70 cuando David y yo nos encontrábamos constantemente en Nueva York. Siempre hablábamos de trabajar juntos pero al final siempre acabamos perdiéndonos por las calles, a veces hasta que ni siquiera podíamos seguir pensando, y mucho menos componer una canción. Una noche conseguimos juntarnos en un concierto benéfico en el que le enseñe un fragmento de viola que podíamos interpretar juntos. Cuando compuse Night Crawling me inspiré en los recuerdos de esos tiempos en particular. Ese tipo de Nueva York que rezumaba arte por todos lados de una forma lo suficientemente fuerte para mantenerlo a salvo pero también suficientemente peligrosa para que siguiese siendo interesante. Siempre me he preguntado cómo habría sido trabajar los dos juntos sin las interferencias de estar continuamente fuera de nuestras cabezas. Lo mejor de crear música eres la habilidad de hacer realidad un pensamiento o sentimiento incluso cuando la realidad te dice que es lógicamente imposible».

Al escucharlo, solo podemos pensar, ¿cómo de genial sería una noche de fiesta en NY con David Bowie y John Cale?