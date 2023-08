Canción: Jon Batiste – «Life Lesson» (feat. Lana Del Rey)

Ya tenemos con nosotros el álbum World Music Radio de Jon Batiste, que ha sido publicado a través del sello Verve / Interscope, y que supone su primer trabajo tras el aclamado We Are, que se hizo merecedor del codiciado premio Grammy al Álbum del Año en 2021.

La joya de la corona de este nuevo trabajo es, sin duda, la colaboración única entre Jon Batiste y nada menos que Lana Del Rey en la pista titulada Life Lesson. Esta cautivadora canción pone el broche de oro al álbum, y se hizo posible por una feliz casualidad, ya que ambos artistas se conocieron por un amigo común. Desde entonces, han unido sus talentos en dos ocasiones, ya que dos de sus creaciones conjuntas se incluyeron en el último álbum de Del Rey, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd.

Según Batiste, Life Lesson funciona como una canción que «refresca el paladar auditivo después de los créditos finales de una película». Además, la describe como un pariente espiritual de las sesiones del álbum, lo que da un vistazo a la conexión emocional y creativa que se encuentra en el corazón de esta canción, que se grabó en el famoso estudio Shangri-La bajo la dirección de Rick Rubin.

Como ya podéis comprobar, World Music Radio cuenta con una constelación de nombres destacados de la industria musical, como NewJeans, Kenny G, Lil Wayne, JID y más, y es que cada pista es un tesoro por descubrir.

¿Estás listo para sumergirte en el sonido ecléctico de Jon Batiste? ¡No esperes más! Puedes disfrutar de todo el álbum World Music Radio en su totalidad a través de este enlace. Por el momento, te dejamos con esta colaboración con Lana Del Rey.