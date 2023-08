Canción: Jorja Smith – “GO GO GO”

Jorja Smith acaba de publicar un nuevo sencillo titulado GO GO GO, una canción que fusiona elementos de pop y rock y supone un homenaje a las bandas que marcaron la adolescencia de la artista, como Jaws y the Kooks.

Además, ya se ha estrenado el videoclip de GO GO GO, que nos muestra a Jorja Smith interpretando la canción en un entorno íntimo y cautivador. El video, dirigido por Charlie Lightening, conocido por su trabajo con figuras como Liam Gallagher y Paul McCartney, presenta imágenes granuladas y una paleta de colores suaves. Además, se enriquece con efectos psicodélicos y visuales distorsionados que capturan la energía y el mensaje de la canción.

Este enérgico sencillo formará parte de su anticipado segundo álbum, titulado Falling or Flying, con fecha de lanzamiento programada para el 29 de septiembre. Se espera que este álbum represente una evolución madura en su música y un vistazo más profundo a su mundo interior.

El próximo álbum de Jorja Smith, Falling or Flying, promete ser una mezcla ecléctica de géneros, incluyendo jazz, soul, R&B y funky house. En una entrevista reciente con NME, la artista compartió: «Siento que he crecido mucho desde mi primer álbum, y quería reflejar eso en la música. He estado explorando diferentes sonidos y géneros, y creo que este álbum realmente lo muestra».

A lo largo de su carrera, Jorja Smith ha colaborado con artistas destacados como Drake en la canción Get It Together y Burna Boy en el exitoso sencillo Be Honest. Su álbum debut, Lost & Found (2018), recibió elogios de la crítica y presentó su estilo distintivo que fusiona R&B, soul y jazz.