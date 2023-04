Canción: Jorja Smith – «Try Me»

La cantante británica Jorja Smith ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de Try Me, su nuevo single y el primero en solitario desde el EP Be Right Back de 2021. La canción, producida por el dúo Dame Dame, viene acompañada de un vídeo dirigido por Amber Grace Johnson y rodado en los suburbios de Marsella, Francia.

Sobre Try Me

Sobre el single: Según la propia Smith, Try Me es una canción sobre “exponerse a uno mismo, frente a un mundo que tiene muchas opiniones, ya que solo solía ser yo realmente siendo mi propio crítico”.

Y el videoclip: El videoclip de Try Me es una pasada gracias a la impresionante participación del bailarín Andrea Bou Othmane, que «encarna un toro que representa el mundo y sus opiniones fuera de mi control».

¿Qué sabemos de su próximo disco? Quizá Try Me sea el primer adelanto del que será el segundo álbum de estudio de Jorja Smith, aún sin título ni fecha confirmada. El disco será la continuación de su aclamado debut Lost & Found, publicado en 2018, y su EP de 2021 Be Right Back.