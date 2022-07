Canción: Julia Jacklin – «Love, Try Not To Let Go»

Ya podemos escuchar Love, Try Not To Let Go, el nuevo single de Julia Jacklin que estará incluido en su nuevo trabajo Pre Pleasure, que saldrá a la venta el 19 de agosto. Se trata del tercer single que conocemos de este trabajo, el primero desde Crushing en 2019 tras los adelantos Lydia Wears a Cross y I Was Neon.

La canción fue compuesta una noche durante el periodo de grabación en el apartamento de la artista en Montreal, que afirma que es el primer tema en su carrera que compone exclusivamente al piano y, de hecho, también la primera vez que toca ese instrumento en uno de sus discos.

La canción viene acompañada por un vídeo grabado en Melbourne, Australia, en el que Jacklin ha contado con la ayuda de Nick Mckk y la artista visual Juliette Bryant.

Sobre Julia Jacklin

Julia Jacklin (nacida el 30 de agosto de 1990) es una cantautora australiana de Sydney, Australia. El estilo musical de Jacklin ha sido descrito como indie pop, indie folk y country alternativo. Ha lanzado dos álbumes de estudio, Don't Let the Kids Win (2016) y Crushing (2019). Jacklin también ha actuado con la banda Phantastic Ferniture, con la que lanzó el sencillo debut "Fuckin 'n' Rollin" y un álbum homónimo en 2018, seguido de sencillos posteriores. En 2022, vuelve con el disco Pre Pleasure.

Discografía de Julia Jacklin

Don't Let the Kids Win (2016)

Crushing (2019)

Pre Pleasure (2022)

