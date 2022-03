Canción: Kae Tempest & Lianne La Havas – «No Prizes»

Kae Tempest ha compartido su colaboración con Lianne La Havas en el single No Prizes, un nuevo adelanto del cuarto álbum de estudio de Tempest, The Line Is A Curve, que saldra el 8 de abril a través de Fiction Records.

Tras Salt Coast y More Pressure, Tempest comenta que el tema muestra «un retrato de tres personas que siguen adelante. Solo tengo que seguir escalando”.

Además, la canción viene acompañada por un videoclip creado por Harris Elliott y dirigido por Thomas Alexander.

Kae Tempest & Lianne La Havas – No Prizes

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!