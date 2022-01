Canción: Kanye West & The Game – «Eazy»

Kanye West y The Game suman una nueva canción a su ya larga lista de colaboraciones con su recién estrenado single conjunto Eazy.

Sobre la canción

Título: Eazy

Incluida en: Por el momento, se trata de un single individual, una nueva colaboración entre ambos artistas tras Crack Music em 2005, Wouldn’t Get Far en 2007, Jesus Piece en 2012 y Mula en 2015.

Sobre la canción: Los amantes de los asuntos del corazón estarán encantados de escuchar algunos de los temas que trata el tema, ya que West rapea abiertamente sobre paternidad y su divorcio de Kim Kardashian.

Kanye West & The Game – Eazy

Sobre Kanye West

Ningún artista ha sido más omnipresente y decisivo que Kanye West en la evolución del hip-hop en el siglo XXI. Descubierto por Jay Z como beatmaker para The Blueprint, Kanye se destapó también como un rapero soberbio en su primer disco, The College Dropout (2004). Su estilo ha evolucionado de la fragilidad emocional de aquel debut y de 808s & Heartbreak (2008), a la mayor de las ambiciones y exhibiciones de ego con obras de hip-hop poliédrico, distorsionado y sinfónico como Late Registration (2005), Yeezus (2013) y My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).

