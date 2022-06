Canción: Karavana – «Qué Bien los Dos»

Todo el mundo lo está esperando y por fin se va a hacer realidad. El verano está a la vuelta de la esquina y Karavana lo sabe. Por eso, la banda más canalla de la escena ha decidido invocarlo lanzando su propia canción del verano: Qué Bien los Dos. Un nuevo temazo que se suma a la imparable trayectoria de Fabi, Gonzalo, Emilio y Jaime desde que a finales del año pasado publicaran su primer largo, Muertos en la Disco. Este pegadizo y refrescante single, editado por Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Qué Bien los Dos es una canción sobre esa sensación que se tiene en verano cuando el cuerpo se estremece sintiendo la libertad, la tranquilidad de no tener que hacer nada en la vida más que disfrutar. La misma que sentimos cuando somos más pequeños y todavía no estamos en un mundo plagado de responsabilidades. Karavana lo repiten una y otra vez, que viene el sol, como un mantra dedicado a ese deseo de que por fin llegue el verano para dejarnos acariciar de nuevo por ese feeling. A golpe de guitarras, Qué Bien los Dos nos va transportando hacia ese paraíso en el que brilla el sol y donde agarras la mano de esa otra persona para saltar a una gran piscina antes de pasar la noche juntos.

Próximos conciertos confirmados:

10 de junio | Palencia | Palencia Sonora

11 de junio | Talavera de la Reina | Capital Fest

18 de junio | La Roda | Festival de los Sentidos

25 de junio | Madrid | Tomavistas Extra

1-2 de julio | Ojén | Ojeando Festival

15 de julio | Nigrán | Vive Nigrán

21-23 de julio | O Barco de Valdeorras | SilFest Valdeorras

30 de julio | Ciudad Real | Oasis Sound

5-7 de agosto | Borja | Festival Amante

10-14 de agosto | Aranda de Duero | Sonorama Ribera

19-21 de agosto | Almería | Cooltural Fest

27 de agosto | Cartagena | Auditorio El Batel

2-3 de septiembre | Lugo | Festival Osa do Mar

14-15 de octubre | Valencia | Love To Rock Festival

21 de octubre | Madrid | Ochoymedio Club

Entradas a la venta en www.vananarecords.com

Sobre Karavana

Trallazo a trallazo, Karavana se postula como una de las bandas imprescindibles a seguir año. El cuarteto, nacido en Madrid pero integrado por tres sevillano y un gallego, fichó en 2020 por Vanana Records, que editó a finales de ese año su primer EP, 'No Pegamos Nada'. A Fabi (voz y guitarra), Gonzalo (voz y guitarra), Emilio (bajo) y Jaime (batería) les basta una escucha para atraparte. El pop rock de temas como 'Strokes', 'Hoy' o 'Pienso' denota grandes aspiraciones y en poco más de 2 minutos se convierten en una montaña rusa que va directa al grano.

Karavana definen su música como 'guitarras sucias y letras cursis'. Tal vez las guitarras no sean tan sucias ni las letras tan cursis, pero está clara la importancia de ambas en sus canciones. Su sonido transita por territorios influenciados por bandas como The Strokes, The Vaccines o Wallows. Los cuatro son beatlemaníacos acérrimos y Fabi sufre una obsesión enfermiza por Elvis.

Fuente: Vanana Records

Discografía de Karavana

Muertos en la Disco (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!