Canción: Kasabian – «Algorithms»

La banda británica Kasabian vuelve a la carga con un nuevo tema, Algorithms, que forma parte de su próximo álbum, aún sin título ni fecha de lanzamiento. Se trata de una canción que reflexiona sobre la diferencia entre los humanos y las máquinas, y que advierte del peligro de depender demasiado de la tecnología.

Serge Pizzorno, líder y vocalista de Kasabian, explica en un comunicado que “Algorithms es una canción que explora la idea de que los robots no pueden experimentar la emoción y el estar en el momento, mientras que los humanos sí, y esa es la belleza que nos separa… por ahora”.

La canción tiene un ritmo bailable y pegadizo, con un estribillo que dice: “Algorithms taking control / The robots taking control believing they have a soul / They’ll never feel love like this” (Los algoritmos toman el control / Los robots toman el control creyendo que tienen un alma / Nunca sentirán un amor como este).

Un lyric video realizado por el estudio de diseño digital Uncanny

El single viene acompañado de un lyric video que ha sido realizado por el estudio de diseño digital Uncanny. Según explican, “la canción distingue la diferencia entre el pensamiento y la emoción humana y de la máquina, así que empleamos un proceso de diseño que hace hincapié en las técnicas físicas y digitales siempre que sea posible”.

Una gira por el Reino Unido e Irlanda y un nuevo álbum en camino

Kasabian se encuentra actualmente de gira por el Reino Unido e Irlanda, donde ofrecerán tres noches consecutivas en el festival Sea Sessions. Después, actuarán en varios festivales entre julio y agosto, como el Eden Sessions, el Sounds Of The City o el Victorious Festival.

Algorithms podría convertirse en el primer adelanto del octavo álbum de estudio de Kasabian, que será el sucesor de The Alchemist’s Euphoria, publicado en agosto del año pasado. Ese disco fue el primero con Serge Pizzorno como cantante principal, tras la salida de Tom Meighan por problemas personales.