Canción: Katanak – «Lights of Tokyo»

El cantautor y multiinstrumentista de Brisbane Dylan Cattanach, más conocido como Katanak, nos trae un nuevo single lleno de luz y energía: Lights of Tokyo. Se trata de una canción indie pop moderna que narra el encuentro casual con una persona especial en una ciudad desconocida. Con un sonido que recuerda a bandas como The 1975, The Wombats o COIN, Katanak nos invita a vivir la emoción y el vértigo de enamorarse en medio del bullicio nocturno de Tokio.

Una canción inspirada en una historia real

Katanak nos cuenta que Lights of Tokyo se basa en una experiencia que le relató un amigo suyo. “Me contó cómo conoció a alguien una noche en Tokio y cómo se sintió al mirarla a los ojos y conectar con ella. Quise transmitir ese momento ‘wow’ en la canción”, explica. Así nació este himno pop optimista y vibrante, que capta la atmósfera de una ciudad extranjera donde no se habla el idioma pero se siente el corazón.

Un trabajo colectivo y autogestionado

Katanak ha producido él mismo Lights of Tokyo, pero no ha estado solo en el proceso. Ha contado con la ayuda de Matt McGuiffe (Ivy), que le dio un toque sonoro muy actual y británico a la canción; Jordan Bain (The Plutonium), que le prestó su estudio para grabar; y Aidan Hogg (Jaguar Jonze, Hope D), que se encargó de mezclar la pista con maestría. “Fue genial trabajar con ellos porque son fans de las mismas bandas que yo y entendieron perfectamente lo que quería conseguir con esta canción. Estoy muy contento con el resultado”, afirma Katanak.

El primer adelanto de su debut

Lights of Tokyo es el primer single del esperado EP debut de Katanak, que verá la luz próximamente. El artista nos adelanta que será un trabajo muy variado y sorprendente, donde mostrará su capacidad para cambiar de género y llamar la atención de los oyentes. “Este EP es una muestra de mi evolución musical desde que empecé a escribir canciones hasta ahora. Hay temas muy diferentes entre sí, desde rock alternativo hasta pop electrónico. Espero que os guste”, dice.

Un artista en ascenso

Katanak no es un novato en el mundo de la música. Lleva años tocando en directo y colaborando con artistas de primer nivel como Quan Yeomans (Regurgitator) o Pete Murray. Además, ha participado en festivales como el Brisbane Festival 2022 y ha sido finalista en el UK Songwriting Competition 2022. Su música ha sonado en radios importantes como Triple J Unearthed, Double J, BBC Introducing Radio Solent o Amazing Radio, y ha recibido el apoyo de medios como MTV Upload o Happy Mag.

Una gira por la costa este

Para celebrar el lanzamiento de Lights of Tokyo, Katanak se embarcará en una gira por la costa este de Australia en junio y julio. Allí presentará su nuevo single y otras canciones de su repertorio ante nuevos públicos que seguro quedarán cautivados por su música electrizante e infecciosa. “Es mi canción favorita para tocar en vivo porque siempre hace bailar a la gente. Tiene un estribillo muy pegadizo y energético que anima al público a cantar conmigo”, comenta.

Si quieres escuchar Lights of Tokyo, puedes hacerlo ya.

Y si quieres saber más sobre Katanak y su música, puedes visitar su página web: www.katanakmusic.com