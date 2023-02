Canción: Kelela – “Enough For Love”

Kelela ha lanzado Enough For Love, el quinto y último sencillo de su próximo álbum RAVEN. La canción fue co-producida por Yo van Lenz y sigue a Contact como la última previa de RAVEN, que se lanzará este viernes. Este álbum es el segundo de Kelela y sucesor de su álbum debut Take Me Apart de 2017.

Sobre el single

¿Qué sabemos sobre el single?

En esta canción, la cantante se pregunta si su amante es «suficientemente fuerte para el amor» sobre una base de sintetizadores y percusión. ¿Acaso alguien no se ha hecho alguna vez esa pregunta? Además, esta canción es el resultado de la colaboración con Yo van Lenz y definitivamente vale la pena darle una escucha.

¿Hay más singles del disco?

Como decíamos antes, Enough for Love es el quinto y último sencillo del álbum RAVEN de Kelela. Ya hemos escuchado algunos otros sencillos previos como Washed Away, Contact, Happy Ending y On The Run, por lo que podemos tener una buena idea de lo que esperar del álbum completo. Sin embargo, nunca se sabe, quizás Kelela tenga alguna sorpresa guardada en la manga.

Sobre el disco

¿A qué se ha dedicado Kelela en los 5 años entre disco y disco?

A pesar de haber pasado 5 años desde su último álbum, Kelela no ha estado inactiva. Ha colaborado en varios proyectos, incluyendo apariciones en canciones de Solange, Danny Brown, Clams Casino y Gorillaz. Además, lanzó un álbum de remezclas de su debut llamado Take Me a_Part, The Remixes, que contó con colaboraciones de artistas como Princess Nokia, Junglepussy y Cupcakke, y fue producido por Kaytranada.