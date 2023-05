Canción: Kelia – «Butterflies»

¿Te gustan las canciones que mezclan el pop y el R&B con voces seductoras y melodías pegadizas? Entonces no puedes perderte el nuevo single de Kelia, una artista emergente que viene pisando fuerte desde Seattle. Su nombre es Kelia (se pronuncia kay-lee-uh) y tiene 23 años, pero lleva creando música desde los 12. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre ella y su nuevo lanzamiento: Butterflies.

De Seattle al mundo

Kelia nació el 28 de mayo del 2000 en el área metropolitana de Seattle, una ciudad conocida por su escena musical diversa y vibrante. Desde pequeña mostró interés por la música y empezó a escribir sus propias canciones a los 12 años. Su pasión por el pop y el R&B la llevó a inspirarse en artistas como Childish Gambino y Leven Kali, pero también a explorar otros géneros y sonidos.

En 2017, Kelia dio un gran paso en su carrera al unirse a Tacoma Records (QRS), una discográfica independiente con sede en Tacoma, Washington. Con ellos grabó su primer single de estudio en marzo de 2018, titulado Love Me Right, una canción que fusiona el soul y el funk con un toque moderno. Desde entonces, Kelia ha seguido trabajando en su música y ha participado en varios eventos y festivales, como el Bellingham Art and Music Festival 2019, el Wild Buffalo en junio de 2022 y varios conciertos benéficos. También ha sido entrevistada y ha sonado en la radio local de Bellingham, KZAX.

Butterflies: el nuevo single que te hará volar

A principios de año, Kelia lanzó su nuevo single, Butterflies, una canción que habla sobre el enamoramiento y las sensaciones que provoca en el cuerpo y el alma. Según la propia Kelia, la canción surgió de forma espontánea a principios de 2022, cuando estaba saliendo con alguien que le hacía sentir “mariposas” en el estómago. “Escribí el estribillo al azar y lo guardé para más tarde. Estaba en el estudio con mi productor, Quinton Davis, y buscábamos algo que nos inspirara y saqué esto. La canción floreció rápidamente a partir de ahí”, cuenta Kelia.

Butterflies es una canción que combina el pop y el R&B con un sonido contemporáneo y fresco, donde destacan la voz dulce y potente de Kelia y los arreglos de sintetizadores e instrumentos en vivo. La canción tiene una estructura y un gancho pegadizos, que invitan a cantar y bailar al ritmo de las mariposas. Como dice una reseña sobre la canción: «Lo que resulta del proceso de escritura y grabación de Kelia es una serie de canciones que fusionan aspectos del pop y el R&B, utilizando estructuras y ganchos atractivos junto a una voz impresionante, sensual y envolvente y una instrumentación cautivadora».

Kelia: una artista en constante crecimiento

Kelia es una artista que no se conforma con lo que tiene y que busca siempre mejorar y evolucionar en su música. Su rango sonoro es amplio y se enfoca en el R&B/Soul y el Pop, con una mezcla de sintetizadores e instrumentos en vivo que crean el sonido perfecto para su estilo. Su música está directamente inspirada por sus experiencias de vida y documenta su crecimiento como artista y persona a lo largo del camino.

Si quieres conocer más sobre Kelia y su música, puedes seguirla en sus redes sociales y escuchar sus canciones en las plataformas digitales. No te pierdas la oportunidad de descubrir a una de las voces más prometedoras del panorama musical actual. Te aseguramos que te hará sentir mariposas.