Canción: Kid Cudi – «Do What I Want»

Kid Cudi ha compartido una nueva canción titulada Do What I Want que se extrae de su próximo álbum Entergalactic.

Como curiosidad, todo forma parte de un proyecto mayor, ya que Entergalactic no es sólo un álbum, sino también el título de la serie animada para adultos que Kid Cudi ha creado para Netflix.

Planificada en colaboración con la creadora de Black-ish, Kenya Barris, la serie seguirá a dos jóvenes músicos mientras buscan el equilibrio entre amor y éxito en la ciudad de Nueva York. Aunque aún no hay fecha de estreno oficial, se espera que llegue a las pantallas para final de año.

Sobre Kid Cudi

Cuando Kid Cudi lanzó su primera mixtape en el 2008, A Kid Named Cudi, la primera persona en fijarse en su talento y su potencial fue Kanye West: rápidamente le hizo firmar con su sello, G.O.O.D. Music, y un año después publicaba su debut oficial, Man On The Moon: The End Of Day, uno de los títulos imprescindibles del emo rap. Kid Cudi se presentaba como un rapero sensible, hábil tanto cantando como rimando, y ambicioso en el alcance sonoro de su sonido. En aventuras posteriores buscó un enfoque psicodélico que le alejó de sus raíces, pero que recibió entre aplausos el público del rock.

Fuente: Apple Music

Discografía de Kid Cudi

Man on the Moon: The End of Day (2009)

Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager (2010)

Indicud (2013)

Satellite Flight: The Journey to Mother Moon (2014)

Speedin' Bullet 2 Heaven (2015)

Passion, Pain & Demon Slayin' (2016)

Man on the Moon III: The Chosen (2020)

Entergalactic (2022)

