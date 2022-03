Canción: Kid Cudi – «Stars In The Sky»

Kid Cudi ha compartido una nueva canción llamada Stars In The Sky, grabada para la banda sonora de Sonic The Hedgehog 2, que está a punto de estrenarse en cines.

Además, viene acompañada por un divertido video en el que se intercalan imágenes de Cudi en el estudio con otras de la propia película y del videojuego original de Sonic de los años 90.

Kid Cudi – Stars In The Sky

