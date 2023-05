Canción: Kieran Hebden (Four Tet) y William Tyler – «Darkness, Darkness»

La música electrónica y la guitarra acústica pueden parecer dos mundos opuestos, pero a veces se encuentran y dan lugar a maravillas sonoras. Eso es lo que ha ocurrido con la colaboración entre Four Tet y William Tyler, dos artistas que han unido sus talentos para crear un single de dos temas que no te dejará indiferente.

Darkness, Darkness: una canción con historia

El tema principal del single se llama Darkness, Darkness y está inspirado en una canción de los años 60 del grupo The Youngbloods. El productor Kieran Hebden, más conocido como Four Tet, ha tomado un sample de la versión que hizo la cantante Gloria Loring en 1969 y lo ha transformado en un ritmo hipnótico y envolvente. Sobre esa base, el guitarrista William Tyler ha añadido sus acordes melódicos y orgánicos, creando un contraste perfecto entre lo electrónico y lo natural. El resultado es una canción que te atrapa desde el primer segundo y te transporta a un viaje musical lleno de matices.

No Services: la otra cara del single

La cara B del single es un tema llamado No Services, que también muestra la química entre los dos artistas. En esta ocasión, la guitarra de Tyler lleva el peso de la melodía, mientras que los sonidos de Hebden crean una atmósfera etérea y sutil. Se trata de una canción más tranquila y relajada que Darkness, Darkness, pero igualmente fascinante y original.

Psychic Hotline: el sello que apuesta por la experimentación

El single de Four Tet y William Tyler forma parte de una serie de lanzamientos del sello Psychic Hotline, fundado por el dúo Sylvan Esso. El objetivo de este proyecto es dar cabida a propuestas musicales innovadoras y arriesgadas, que no se ajustan a los cánones comerciales. El single se publicará el 30 de junio en formato vinilo y solo estará disponible en tiendas físicas seleccionadas.

Four Tet y William Tyler: dos artistas en constante evolución

Tanto Four Tet como William Tyler vienen de una etapa muy prolífica y creativa. Hebden ha sorprendido con su set junto a Skrillex y Fred Again… en el festival Coachella, su nueva pista “Three Drums” y su colaboración con Brian Eno en el álbum Secret Life. Tyler ha publicado un álbum con el proyecto The Impossible Truth, bajo el nombre de secret stratosphere. “Darkness, Darkness” es una muestra más de la versatilidad y la innovación de estos dos artistas, que no se conforman con lo establecido y buscan nuevos horizontes musicales.