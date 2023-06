Canción: Killer Mike (feat. André 3000, Future y Eryn Allen Kane) – «Scientists & Engineers»

El rapero estadounidense Killer Mike, conocido por formar parte del dúo Run The Jewels junto a El-P, ha lanzado un nuevo single titulado Scientists & Engineers, en el que cuenta con la colaboración de André 3000, Future y Eryn Allen Kane.

La canción es una muestra más de lo que nos espera en su próximo álbum en solitario Michael, que saldrá a la venta este viernes 16 de junio a través del sello Loma Vista. Se trata de un tema de rap con una base sintética y envolvente, que combina las voces melódicas de Future y Eryn Allen Kane con las rimas ágiles y afiladas de Killer Mike y André 3000.

Un álbum cargado de colaboraciones

Scientists & Engineers no es la única canción que ha adelantado Killer Mike de su nuevo trabajo. Anteriormente, ya pudimos escuchar otros temas como Don’t Let The Devil, con El-P y thankugoodsir, Talk’n That Shit!, con la aparición de Jamie Foxx, RUN, con Dave Chappelle y Young Thug, y MOTHERLESS.

El álbum Michael contará con la participación de otros artistas como Cee Lo Green, Ty Dolla $ign, Curren$y, 2 Chainz y más. La producción ha corrido a cargo de nombres como No I.D., James Blake, J.Dot, Audio Anthem, Corey Mo, Cool & Dre y Little Shalimar.

La portada del álbum muestra una foto del rapero cuando era niño, con una gran sonrisa y tanto un halo de ángel como unos cuernecillos de diab. El título hace referencia a su nombre real, Michael Santiago Render.

Run The Jewels celebran su décimo aniversario

Mientras Killer Mike se prepara para lanzar su álbum en solitario, su compañero El-P también está trabajando en su propio proyecto musical. Además, los dos siguen activos como Run The Jewels, el exitoso dúo de rap cuyo último disco hasta la fecha fue Run The Jewels 4 en 2020.

Para celebrar el décimo aniversario de su debut homónimo, Run The Jewels han anunciado una serie de residencias en Estados Unidos, donde interpretarán sus cuatro álbumes al completo.

Tracklist de Michael

‘DOWN BY LAW ft. Cee Lo Green’

‘SHED TEARS ft. Mozzy’

‘RUN ft. Young Thug’

‘NRICH ft. 6LACK & Eryn Allen Kane’

‘TALK’N THAT SHIT!’

‘SLUMMER ft. Jagged Edge’

‘SCIENTSTS & ENGINEERS ft. André 3000, Future & Eryn Allen Kane’

‘TWO DAYS ft. Ty Dolla $ign’

‘SPACESHIP VIEWS ft. Curren$y, 2 Chainz & Kaash Paige’

‘EXIT 9 ft. Blxst’

‘SOMETHING FOR JUNKIES ft. Fabo’

‘MOTHERLESS ft. Eryn Allen Kane’

‘DON’T LET THE DEVIL ft. El-P & thankugoodsir’

‘HIGH & HOLY ft. Ty Dolla $ign’