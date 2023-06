Canción: King Gizzard and the Lizard Wizard – «Dragon»

¡Preparaos para el caos musical! La aclamada banda de Melbourne, King Gizzard and the Lizard Wizard, está a punto de lanzar su nuevo y esperado álbum titulado PetroDragonic Apocalypse; Or, Dawn Of Eternal Night: An Annihilation Of Planet Earth And The Beginning Of Merciless Damnation. Este explosivo trabajo promete llevarnos a un viaje sónico sin precedentes, fusionando el metal pesado con melodías rockeras inolvidables.

El rugido del «Dragón«

Después de sorprendernos con su primer sencillo Gila Monster, King Gizzard and the Lizard Wizard nos presenta su segundo avance: Dragon. Este tema despiadado y contundente nos sumerge en un torbellino musical de 10 minutos, donde los sonidos del metal más crudo se entrelazan con enérgicas melodías rockeras.

Un viaje visual infernal

El video musical de Dragon, dirigido por el colaborador de la banda, Jason Galea, nos sumerge en un universo infernal. Galea ha utilizado su ingenio creativo para combinar la energía arrolladora de King Gizzard en directo con animaciones inspiradas en los clásicos juegos de la PlayStation original. El resultado es una paleta visual distorsionada y agresiva que cautiva nuestros sentidos.

Galea comparte sus impresiones sobre el proceso de creación del video: «Durante los últimos dos meses, saqué del olvido mi computadora de videos musicales para dar vida a los 10 minutos de Dragon. Quería explorar una paleta visual distorsionada y agresiva, utilizando mi configuración visual en directo mezclada con animaciones inspiradas en las escenas de corte de la PlayStation 1 y tomas de estudio que filmé de la banda. La animación fue creada con Cinema 4D y procesada a través de After Effects y una unidad de video circuit bent de Tachyons».

La llegada del apocalipsis musical

PetroDragonic Apocalypse; Or, Dawn Of Eternal Night: An Annihilation Of Planet Earth And The Beginning Of Merciless Damnation verá la luz el 16 de junio bajo el sello discográfico KGLW. Este esperado doble LP promete sumergirnos en un mundo sonoro apocalíptico y despiadado, desafiando los límites de la creatividad musical.

En palabras del baterista Michael Cavanagh, «¡Mi querido y salvaje Dragon ha llegado directamente del útero del infierno, convocado por los humanos al final de su patética senda! Es duro, rápido y está aquí para perturbar el orden natural y aniquilar todo a su paso. ¡Así que sube el volumen, Sammy!»

No podemos esperar para ser testigos de esta apocalíptica experiencia musical que King Gizzard and the Lizard Wizard nos tienen preparada. ¡Manténganse alerta y prepárense para la llegada del Dragon!