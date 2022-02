Canción: Korn – «Lost In The Grandeur»

Korn han publicado Lost In The Grandeur, un último single de adelanto justo antes de publicar, mañana 4 de febrero, su nuevo disco Requiem.

Se trata del tercer adelanto que escuchamos de este trabajo, que se editará a través de Loma Vista Recordings, tras Start The Healing y Forgotten’, it.

Korn – Lost In The Grandeur

Tracklist de Requiem

01. ‘Forgotten’

02. ‘Let The Dark Do The Rest’

03. ‘Start The Healing’

04. ‘Lost In The Grandeur’

05. ‘Disconnect’

06. ‘Hopeless And Beaten’

07. ‘Penance To Sorrow’

08. ‘My Confession’

09. ‘Worst Is On Its Way’

