Canción: La Perfecta Moment – «Waziristán»

La Perfecta Moment ofrecen un nuevo Hit con el que empezar bien el verano: Waziristán.. Porque sí, «toda la vida haciendo el payaso», y eso nos viene genial. La Perfecta vuelven con todo su descaro a hacer estos días sofocantes menos pesados y más divertidos. Basta de seriedad, aquí hemos venido a pasarla bien y si no, no haber venido, ¿o no?

Tal y como explica la banda: ‘Nombre doctor barbilampiño vithas sinus’. Aparentemente en esta frase no hay lógica, o quizá sí. Pero tampoco podemos evitar intentar darle un sentido, aunque sea la obra de un loco. Porque puede tenerlo y hasta doler. ¿Y qué es esto si no la existencia humana, un innato instinto de ping-pong con el absurdo vacío? La nueva canción de La Perfecta Moment también encadena palabrería en apariencia alucinógena y contrapuesta, “Ronaldinho meets Cioran”, en un improvisado ejercicio de ironía trágica sin muchas más excusas: «Toda la vida haciendo el payaso, te va genial».



Las influencias de este tema de noise pop andarían entre los anteriormente mentados y El Niño Gusano, como siempre, además de Joy Division, Joe Crepúsculo, Joe Biden (abrazando fantasmas) y Joy Eslava, la mítica sala de fiestas en donde el grupo vio por primera vez a Frank Black, un artista genéticamente conectado a una central nuclear de melodías y al que adoran como a una Kardashian de Botero. Ah, y lanzan cortesías también a Juan del Val, encarnación pura de lo inalcanzable que es desentrañar la realidad a veces.

El single viene acompañado de un vídeo realizado por Gustavo García Sierra.





